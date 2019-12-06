شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: نشعر بالرضا عن نتائج اجتماع «أوبك» والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إنه يشعر بالرضا إزاء اجتماع لجنة وزارية من كبار منتجي أوبك والدول المتحالفة معها، أوصت، أمس الخميس، بزيادة تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها فيما بينها بمقدار 500 ألف برميل يوميا، من مستواها الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا، لدعم أسعار الخام ومنع حدوث تخمة.

وأبلغ وزير الطاقة الروسي نوفاك نظيره وزير الطاقة السعودي، خلال اجتماع لأوبك وحلفائها في فيينا، أنه على يقين من أهمية التواصل والتعاون بين البلدين، لتحديد كيفية دعم أسواق الطاقة. واجتمع وزراء السعودية وروسيا والكويت والإمارات والجزائر وسلطنة عمان قبل اجتماع أوبك.

ولم توافق روسيا غير العضو في المنظمة قبل اجتماع «أوبك» على تمديد التخفيضات أو زيادتها عن المستوى الحالي الذي تعهدت به ويبلغ 228 ألف برميل يوميا، إذ قالت الشركات الروسية إنها تجد صعوبة في خفض الإنتاج خلال أشهر الشتاء؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة.

واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أمس الخميس، قبل اجتماع مع روسيا وآخرين في المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» اليوم الجمعة.

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وناقشت المجموعة زيادة التخفيضات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا بأكثر من 500 ألف برميل يوميا، إذ ينتهي أجل التخفيضات الحالية في مارس، بينما قد يمدد الاتفاق الجديد إلى يونيو أو لنهاية 2020.

وتشير بعض المصادر ومراقبون لأوبك إلى أن الخفض الكلي قد يكون أقرب إلى ما بين 1.8 مليون برميل يوميا ومليوني برميل يوميا بعد إضافة تخفيضات جديدة مع دفعة نحو امتثال أكبر بأهداف الخفض.

وصعدت أسعار النفط أمس الخميس قبيل اجتماع أوبك. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا إلى 63.44 دولار للبرميل، وكان برنت قد صعد 3.6 % أمس الأول الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 58.60 دولار للبرميل. وكانت قد ارتفعت 4.2 % عند التسوية أمس الأول الأربعاء.