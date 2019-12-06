«بيانات الوظائف» تفشل في دعم «وول ستريت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشلت مؤشرات الأسهم العالمية في مواصلة موجة المكاسب التي بدأتها الأربعاء، بعد ظهور مؤشرات على قرب توصل الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى اتفاق تجارة جزئي ينهي «حرب التجارة» بينهما، كما فشلت الأسواق أمس الخميس في الاستفادة بيانات اقتصادية إيجابية، كان في مقدمتها تقرير الوظائف الأمريكي.

في بورصة نيويورك للأوراق المالية، ارتفعت مؤشرات «وول ستريت»؛ في مستهل التداولات، قبل أن تسقط في المنطقة الحمراء، مع تجدد مخاوف التجارة نتيجة اشتراط الصين لتخفيض الرسوم الأمريكية قبل التوقيع على اتفاق تجاري جزئي.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 49 نقطة ، أو 0.22 ٪، كما انخفض مؤشر «غس آند بي»، 0.2%، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 ٪.

وقالت وزارة العمل، إن مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 203,000 مطالبة الأسبوع الماضي، وهذا أقل من تقديرات رويترز البالغة 215,000، وقلل التقرير المخاوف الناجمة عن عدد الوظائف المحبطة للآمال الذي صدر يوم الأربعاء.

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وفي القارة العجوز، انخفضت الأسهم الأوروبية بعد مكاسب متميزة حققتها الأربعاء؛ حيث يستمر عزوف المستثمرين عن الرهانات العالية المخاطر بعد مؤشرات متباينة بشأن «المرحلة واحد» من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، فيما هبط المؤشر داكس الألماني لأسهم الشركات القيادية شديد التأثر بالتجارة بنسبة 0.40%.

وفي آسيا، صعد المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق أمس الخميس، وقادت أسهم شركات صناعة الصلب المكاسب بعدما جددت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاؤل بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.71% ليغلق عند 23300.09 نقطة، ليتجاوز المتوسط المتحرك لخمسة وعشرين يوماً عند 23275 نقطة، وهو مستوى فني مهم.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.48 نقطة إلى 1711.41 نقطة أقل بقليل عن أعلى مستوى في 13 شهراً ونصف الشهر عند 1719.57 نقطة بلغه في نهاية الشهر الماضي.