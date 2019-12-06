شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء 197 منشأة تجارية في رأس الخيمة من الرسوم والمخالفات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بإعفاء 197 منشأة تجارية من رسوم التجديد وأية مخالفات ترتبت عليها من كافة الدوائر والهيئات المحلية بنسب تراوحت بين 70 و100%. ويأتي هذا الإعفاء بهدف دعم وتشجيع هذه المنشآت التي تضررت من أعمال تطوير البنية التحتية في منطقة المعيريض، وتأتي تحقيقاً لاستراتيجية الإمارة برفع كفاءة الطرق والخدمات في كافة أرجاء الإمارة. (وام)

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