11 مكالمة غير مرغوب بهاشـهرياً لكل فـرد في الإمـارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أوضح تقرير حديث، أن الإمارات هي من بين أكثر الدول التي تستهدفها مكالمات الاحتيال في العالم. وقالت شركة «تروكولر» السويدية، المنتجة لتطبيق بنفس الاسم الذي يتيح البحث عن هوية المتصل، وتحديد المكالمات الواردة غير المعروفة ومنع المكالمات غير المرغوب فيها، إن الإمارات برزت من بين الدول التي تلقى سكانها رسائل مزعجة ومكالمات احتيال على مدار ال12 شهراً الماضية، وكانت معظم هذه الاتصالات الاحتيالية مرتبطة بتقديم تأشيرات هجرة كاذبة إلى الولايات المتحدة وكندا.

ويتلقى الشخص العادي في الإمارات 11 مكالمة غير مرغوب بها شهرياً في عام 2019، ارتفاعاً من حوالي 6 مكالمات شهرياً، ما يضع الدولة في المركز ال12 عالمياً ضمن الدول الأكثر استهدافاً.

وتصدرت البرازيل التصنيف ب46 مكالمة احتيال شهرياً، تليها البيرو ثانياً ب31 مكالمة، ثم إندونيسيا في المركز الثالث ب28 مكالمة.