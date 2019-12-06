15.88 مليون عدد السياح في أبوظبي ودبي خلال 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل قطاع السياحة في أبوظبي ودبي نشاطه خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019 محققاً نمواً بنسبة 4% بحسب الأرقام التي تصدرها إدارات السياحة في الإمارتين وجرى توثيقها من قبل مصرف الإمارات المركزي في تقرير المراجعة ربع السنوية المخصص لرصد التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الدولة.

فقد ارتفع عدد السياح الدوليين ونزلاء الفنادق في أبوظبي ودبي إلى 15.88 مليون منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر مقارنة مع نحو 15.26 مليون بالفترة نفسها من العام 2018.

وتصنف إمارتا دبي وأبوظبي بكونهما الوجهتين السياحيتين الرئيسيتين في دولة الإمارات لذا فإن نسبة مشاركتهما في الناتج المحلي الخاص بقطاع السياحة يتجاوز 80 %. (وام)