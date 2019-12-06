سيولة «الإمارات دبي الوطني» تقترب من 100 مليون درهم في جلستين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء، كمحصلة لجلستين يتيمتين خلال الأسبوع المنصرم، مدعومتين بارتفاعات أسهم قيادية في البنوك والاتصالات.

وحظي «الإمارات دبي الوطني» بمزيد من الشراء الأجنبي، مع تصدره التداولات في سوق دبي بقيمة 98.2 مليون درهم، وصعد في المحصلة 2.14% مغلقاً عند 11.95 درهم، بعدما كان أغلق يوم الأربعاء عند مستوى 12 درهماً.

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وصعد مؤشر سوق أبوظبي خلال الجلستين 0.32% عند مستوى 5046.61 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.6% إلى 2694.71 نقطة. وبلغت حصيلة سيولة الجلستين 858.86 مليون درهم، منها 442.63 مليون درهم في دبي، و416.23 مليون درهم في أبوظبي.

وعلى صعيد الارتفاعات في جلستين، زاد «الإمارات دبي الوطني» 2.14%، و«دبي الإسلامي» 0.76%، و«العربية للطيران» 2.76%، و«الدار» 0.92%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.48%، و«اتصالات» 1.47%، و«دانة غاز» 0.43%، و«أدنوك للتوزيع» 1.11%، و«إشراق» 0.29%، و«الواحة كابيتال» 1.02%، و«دبي للاستثمار» 1.59%، و «داماك» 1.28%، و«أرابتك» 1.63%.

وفي المقابل، نزل «أبوظبي التجاري» 0.93%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%، و«إعمار العقارية» 0.24%، و«إعمار للتطوير» 1.67%، و«إعمار مولز» 1%.