شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 329 وحدة في دبي بـ 400 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم يوم أمس من خلال تسجيل 354 مبايعة بقيمة 600 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضى بقيمة 200 مليون درهم و329 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 400 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في «منطقة جزيرة 2» تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في «جزيرة 2» تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة أم رمول.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة الحبيه الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 700 مليون درهم منها 38 رهونات أراض بقيمة 600 مليون درهم أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 264 مليون درهم.

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