الزيودي يفتتح «سيتي سنتر - ألماظة» بالقاهرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365” و«وام»

افتتح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، على هامش زيارته إلى مصر، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، «سيتي سنتر - ألماظة»، الذي تم إنشاؤه وفقاً لنظام المناطق الاستثمارية، باستثمارات بلغت 9.5 مليار جنيه مصري.

حضر الافتتاح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، واللواء المهندس أمير سيد أحمد حسن، مستشار رئيس الجمهورية المصرية للتخطيط العمراني، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم القابضة، وضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمي والعضو المنتدب لمجموعة ماجد الفطيم العقارية.

وقال الزيودي: إن العلاقات الإماراتية المصرية نموذج يحتذى، وشكلت نمطاً مميزاً للعلاقات العربية الاستراتيجية، المستندة إلى تاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين، التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف: إن الإمارات ومصر يعملان ضمن مفهوم الشراكة الاستراتيجية في كل المجالات، وهذا المشروع يعد نموذجاً لهذا التعاون الرائد في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة.

وقام وزير التغير المناخي والبيئة والدكتورة نصر، وسفير الدولة بالقاهرة بتفقد المشروع الذي يقع على طريق القاهرة السويس على مساحة 29.5 فدان، ويضم أكثر من 260 متجراً للبيع بالتجزئة والمطاعم المحلية والعالمية، ووفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، وفداً من مجموعة ماجد الفطيم، برئاسة آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي، وبحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأعرب رئيس الوزراء المصري عن تقديره لما تقوم به مجموعة الفطيم من استثمارات في مصر، مؤكداً مساندة الحكومة لكل الاستثمارات الجادة، وحرصها على تذليل أي عقبات قد تواجههم، مُعرباً عن تطلعه لزيادة استثمارات المجموعة في مصر. وقدم مدبولي التهنئة للمجموعة على افتتاح فرع جديد لمول سيتي سنتر، معرباً عن تطلعه لرؤية مزيد من استثمارات المجموعة، لاسيما في المدن الجديدة.

وأعرب بيجاني خلال اللقاء، عن سعادته بتنامي استثمارات المجموعة في مصر، وآخرها فرع مول سيتي سنتر بألماظة، موضحاً أن استثمارات المجموعة في مصر وفرت نحو 148 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشاد وفد مجموعة الفطيم بمناخ الاستثمار في مصر، وما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية، وتذليل المشكلات، مشيراً إلى أنهم اتفقوا مؤخراً مع مجموعة من مالكي الماركات العالمية لفتح فروع لها في مولات المجموعة بمصر.