«نخيل مول» يتيح الفوز بمازيراتي

دبي: ”الخليج 365”

لم يتبقَّ سوى يوم واحد على انتهاء العرض الترويجي لافتتاح «نخيل مول»، والذي يتيح لزواره فرصة الفوز بسيارة «مازيراتي» جديدة فاخرة، إضافة إلى جوائز بقيمة مليون درهم. يستطيع الزوار الحصول على فرصة الفوز بالسيارة إضافة إلى مجموعة من الجوائز الأخرى عند التسوق بقيمة 250 درهماً من الآن وحتى يوم غد السبت.

وتعتبر هذه الجوائز التي تبلغ تكلفتها الإجمالية مليون درهم من بين مجموعة واسعة من الفعاليات الاحتفالية والأنشطة الترفيهية الحية والعروض الترويجية التي ينظمها «نخيل مول» حتى 7 ديسمبر، ليبدأ بعدها برنامج موسم الأعياد.

ويُعد «نخيل مول»، أحد المعالم الرئيسية الجديدة في قلب جزيرة «نخلة جميرا»، حيث يعتبر وجهة تسوق وترفيه عصرية تضم خمسة مستويات للبيع بالتجزئة والمطاعم والترفيه والخدمات، بما في ذلك مجمع فوكس سينما يضم 15 شاشة، وسوبرماركت ويتروز، وترامبو إكستريم، وفابيلاند، وعيادة دبي لندن، وفيتنس فيرست وغيرها من الوجهات.