«الإمارات» تفتح وجهات جديدة أمام المسافرين إلى المكسيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات، و«إنترجت إيرلاينز» إحدى أسرع الناقلات الجوية نمواً في أمريكا الشمالية، عن توسيع اتفاقية الإنترلاين بينهما، ما يفتح خطوطاً ووجهات جديدة أمام المسافرين بين المكسيك ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وما بعدهما.

وبموجب الاتفاقية الموسعة، يمكن لركاب طيران الإمارات، باستخدام تذكرة واحدة، مواصلة سفرهم بسلاسة عبر مكسيكو سيتي على رحلات إنترجت إلى أي من الوجهات التالية: ليون/‏ غواناخواتو، كولياكان، كانكون، تشيهواهوا، غوادالاخارا، ميريدا، مونتيري، بويرتو فايارتا، تامبيكو، توكستلا غوتيريز، تيجوانا وفيلاهيرموسا. كما سيتمكن عملاء إنترجت من السفر بسهولة عبر دبي إلى وجهات طيران الإمارات في الشرق الأوسط وإسبانيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى وشمال إفريقيا.

وكانت الشراكة بين طيران الإمارات وإنترجت قد استهلت في إبريل (نيسان) 2019 من خلال اتفاقية إنترلاين ذات اتجاه واحد، ما سمح للمسافرين من 12 محطة لطيران الإمارات في الولايات المتحدة بالسفر إلى مدينة مكسيكو سيتي على رحلات إنترجت. وسوف تتيح اتفاقية الشراكة الموسعة لركاب طيران الإمارات الآن الاستفادة من عمليات إنترجت المحلية القوية في المكسيك والوصول إلى 12 وجهة خارج مكسيكو سيتي. كما توفر الاتفاقية الموسعة مع إنترجت أيضاً لركاب طيران الإمارات مواصلة سفرهم بسهولة إلى أكثر من 15 وجهة دولية إقليمية خارج مدينة المكسيك.

واعتباراً من 9 ديسمبر الجاري، ستطلق طيران الإمارات الخدمة اليومية الجديدة من دبي إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي، عبر مدينة برشلونة الإسبانية. ويمكن لعملاء إنترجت إيرلاينز بدء حجز رحلاتهم عبر موقع طيران الإمارات أو وكالات السفر عبر الإنترنت OTA أو وكلاء السفريات، مستفيدين من راحة حجز تذكرة واحدة مع سياسة إيصال الأمتعة إلى الوجهة النهائية.

تعمل إنترجت إيرلاينز انطلاقاً من مقرها الرئيس في مكسيكو سيتي، وتنقل 14 مليون راكب سنوياً داخل المكسيك وعلى خطوطها إلى كل من الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى في أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث تخدم 55 وجهة في 10 دول.