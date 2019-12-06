.. والعجز التجاري يهبط 7.6% خلال أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في حوالي عام ونصف العام في أكتوبر/‏ تشرين الأول، ما يشير الى أن التجارة قد تساهم في النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام على الرغم من أن هبوطاً في واردات السلع الاستهلاكية ألقى الضوء على تباطؤ في الطلب المحلي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس إن العجز التجاري هبط 7.6% إلى 47.2 مليار دولار، وهو الأقل منذ مايو/‏ أيار 2018، مع انخفاض كل من الواردات والصادرات السلعية. والتراجع بالنسبة المئوية هو الأكبر منذ يناير/‏ كانون الثاني.

وعدلت الوزارة بيانات سبتمبر/‏ أيلول لتظهر أن فجوة التجارة تقلصت إلى 51.1 مليار دولار بدلاً من القراءة السابقة البالغة 52.5 مليار دولار.