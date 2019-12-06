شكرا لقرائتكم خبر عن .. والعجز التجاري يهبط 7.6% خلال أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في حوالي عام ونصف العام في أكتوبر/ تشرين الأول، ما يشير الى أن التجارة قد تساهم في النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام على الرغم من أن هبوطاً في واردات السلع الاستهلاكية ألقى الضوء على تباطؤ في الطلب المحلي.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس إن العجز التجاري هبط 7.6% إلى 47.2 مليار دولار، وهو الأقل منذ مايو/ أيار 2018، مع انخفاض كل من الواردات والصادرات السلعية. والتراجع بالنسبة المئوية هو الأكبر منذ يناير/ كانون الثاني.
وعدلت الوزارة بيانات سبتمبر/ أيلول لتظهر أن فجوة التجارة تقلصت إلى 51.1 مليار دولار بدلاً من القراءة السابقة البالغة 52.5 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر .. والعجز التجاري يهبط 7.6% خلال أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.