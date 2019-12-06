«نخيل» و«منازل» تشاركان في معرض العقارات الفاخرة في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنغهاي:”الخليج 365”

تشارك كل من «نخيل» و«منازل» في معرض العقارات الفاخرة في مدينة شنغهاي، والذي ينعقد في الفترة ما بين 6 و8 ديسمبر 2019.

وتسلط «نخيل» الضوء على الفرص الاستثمارية العقارية الفريدة التي تقدمها دبي. وتتطلع الشركة إلى توسيع محفظة مستثمريها من الشرق الأقصى/‏جنوب شرق آسيا، والتي تضم أكثر من 1100 عميل قاموا بشراء 1500 عقار من «نخيل» وبقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم.

وتستعرض «نخيل» مجموعة متنوعة من العقارات - بدءاً من الشقق في «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً ووصولاً إلى الشقق في أكبر مجتمع صيني بدبي - مع عائدات سنوية يمكن أن تصل إلى سبعة في المئة.

ويعيش حالياً في دبي أكثر من 200 ألف صيني 50 ألفاً منهم يقيمون في أكبر مجتمع للجالية الصينية في الإمارة. إضافة إلى ذلك، فقد استثمر 1700 من التجار الصينيين في «سوق التنين»، أكبر مركز تجاري للمنتجات الصينية في العالم خارج الصين، والذي يستقبل 40 مليون زائر سنوياً.

من جهتها، أعلنت «منازل» أنها ستعرض مجموعة من أبرز مشاريع التطوير العقاري لديها، بما في ذلك مُجمَّع واجهة «غنتوت» البحرية الذي يقع بين إماراتي دبي وأبوظبي، ويغطي مساحة 1.4 مليون متر مربع. وسيكون المجمع عند اكتماله واحدًا من أكبر المشاريع العقارية المتكاملة في قطاع السياحة الإماراتي بما يضمه من منتجعات وفلل ومرافق أخرى كالمدارس والمراكز المجتمعية والمتاجر.

وبعد النجاح الذي حققه مشروعا مجمع «الريف 1» ومجمع «الريف 2» في أبوظبي، ستغتنم الشركة الفرصة لإلقاء الضوء على مشروعها السكني الجديد، وهو مجمع «المرزاب».

يقع مشروع «مرزاب» في منطقة السمحة بأبوظبي، على الطريق السريع بين أبوظبي ودبي قرب مدينة خليفة الصناعية وعلى بعد 35 دقيقة عن موقع إكسبو 2020، ويمتد على مساحة طابقية إجمالية قدرها 83138 مترًا مربعًا ويضم أكثر من 600 وحدة سكنية.

ومن المقرر أن تسلط الشركة الضوء على مشروعها المشترك «منازل واحة السيليكون»، والذي اختارت له موقعًا استراتيجيًا في واحة دبي للسيليكون، كما ستعرض مشروع مثلث قرية الجميرا، الذي يتألف من أكثر من 490 وحدة سكنية منقسمين على برجين وسيضم استوديوهات وشققاً مكونة من غرفة واحدة وغرفتي نوم.