17.700 مشارك في «أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2019»

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي بنجاح «أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2019» والذي أقيم خلال الفترة ما بين 21 إلى 28 نوفمبر تحت شعار «عالم من غير نفايات»، حيث شهدت مشاركة أكثر من 17,700 مشارك و41 شركة و10 مدارس من مختلف أنحاء الدولة.

وكشفت «غرفة دبي» خلال الحفل الختامي لفعاليات «أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2019» الذي أقيم مؤخراً في مقرها الرئيسي، عن إعادة تدوير أكثر من 35 ألف قارورة بلاستيكية و10 أطنان من الورق و66 طناً من النفايات خلال حملة «تقليل النفايات وإعادة تدويرها» التي نظمتها على هامش الأسبوع وبمشاركة القطاع الخاص وعدد من المدارس في الإمارة.

وأكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، أهمية تنظيم مبادرة «أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2019»، حيث شكلت منصة مثالية لمجتمع الأعمال والقيادات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال لمناقشة أبرز قضايا إدارة وتقليل النفايات واتخاذ الإجراءات اللازمة وتعزيز تأثيرها الاجتماعي.

وسلط «أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2019» الضوء على إدارة النفايات، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تحويل 75% من جميع النفايات البلدية الصلبة بطرق بديلة عن الطمر ومدافن النفايات، حيث شمل الأسبوع على سلسلة من الفعاليات والندوات والمبادرات لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة وتقليل النفايات مثل «حوار الرؤساء التنفيذيين»، وطاولة نقاش مستديرة حول دور الشركات للمساعدة في تقليل النفايات، ومعرض لحلول النفايات، بالإضافة إلى ورشة عمل حول تقليل النفايات الغذائية.