شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة كيما: تطوير المصنع القديم يتكلف نحو 200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
أضاف عيد الحوت لـ" الخليج 365" أن تكلفة تطوير المصنع القديم، وبناء وحدة حامض نيتريك جديدة تتكلف نحو 200 مليون دولار، موضحا أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم اختيار الشركة المنفذة للمشروع وفقا لافضل العروض المقدمة .
وحول المصنع الجديد ،أوضح انه يعمل وفق السعة التصميمية له وبزيادة ، فى إنتاج الأمونيا ، مما سينعكس على تحسن نتائج الأعمال ، لافتا أن الشركة تسعى لفتح أسواق جديدة للمنتج للفترة المقبلة .
أوضح أن الشركة تقوم بالتصدير الخارجي عبر ميناء الأسكندرية .
جدير بالذكر أن مشروع كيما 2 ،على مساحة 60 فدانا ويوفر 3700 فرصة عمل.
ويبلغ إنتاجه من الأمونيا نحو 1220 طن يوميا، فيما سينتج مصنع اليوريا نحو 1570 طن يوريا يوميا، بإجمالى 570 ألف طن سنويا.
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