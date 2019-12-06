شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع الغذائية اليوم بالقاهرة.. انخفاض الطماطم والبرتقال واليوسفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار السلع الغذائية في القاهرة والجيزة استقرارا وفق الأسعار الرسمية المعلن من الشعب التجارية بتلك المحافظات.

استقر سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.

فيما كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 18جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 21-24جنيها للكيلو حسب المنطقة .

وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة ب 29جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو ،وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى30 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 34-37جنيها.

وانخفاض سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 23-25جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

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كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، و سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها ، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها ، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

وانخفضت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3.75جنيها مقابل 2-4جنيهات امس ، استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3-7.5جنيهات ، فيما سجلت أسعار الفاصوليا 5-7جنيهات،و سعر كيلو البصل 2.5 –5.5جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

وانخفضت أسعار البرتقال البلدى ليتراوح بين 1.5-3 جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 1.5-3.5 جنيهات، و البرتقال ابو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، وانخفاض سعر اليوسفي ليتراوح بين 1.5-3.5 جنيها مقابل 2-4 في أسعار امس ، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.

وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5_7 جنيهات ، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات و البلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2_4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان للترواح بين 3-6جنيهات.

والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق ان اسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30_50٪.