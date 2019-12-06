شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تشارك بمؤتمر «مدن المستقبل فى مصر».. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك جمعية رجال الأعمال المصريين بالجلسة الأولى لمؤتمر «مدن المستقبل فى مصر.. فرص الأعمال والاستثمار» الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال الأحد المقبل.

واعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه من المقرر ان يشارك بالجلسة الأولى بالمؤتمر المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس الجمعية وتناقش الاستثمار في مصر وفي المدن الجديدة.

وتدور ناقشات الجلسة حول استعراض بيئة الاستثمار: «المزايا، الحوافز، التسهيلات، البنية الأساسية» والشراكة بين القطاعين العام والخاص: «المنظومة والآلية» وتنافسية الاستثمار العقاري محلياً وإقليمياً: «الجدوى الاقتصادية والعائد على الاستثمار» والترويج للاستثمار في مشاريع المدن الجديدة: «مساحة الابتكار في المنتجات والأسواق» بجانب استعراض تجارب استثمار القطاع الخاص في المدن الجديدة. ومن المقرر ان يدير الجلسة الأولي بدر الحميضي، وزير المالية الكويتي الأسبق، رئيس البنك العربي الأفريقي الدولى.

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ويشارك فى افتتاح جلسات المؤتمر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور خالد حنفي، الأمين العام، اتحاد الغرف العربية والمهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بجانب رؤوف أبوزكى، الرئيس التنفيذي، مجموعة الاقتصاد والأعمال.

كما من المقرر أن يشارك بالجلسة الثانية عن البنية التحتية الأساسية للمدن الجديدة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات..المناطق الصناعية» الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بجانب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.