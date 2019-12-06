شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد الإيداع الدولى لسهمى البنك التجارى والمصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى الدولى إلى 39.207 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 168.618 مليون شهادة.

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واستقر رصيد شهادات الإيداع لشركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 464.570 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 180.526 مليون شهادة، شركة السويس للأسمنت عند 32.383 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 82.635 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع نعيم القابضة إلى 82.009 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 276.472 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.088 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 712.541 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 305.097 مليون شهادة.