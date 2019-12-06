شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" ينخفض وسط توقعات بتأجيل إعادة طائرات "737 ماكس" للخدمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات الخميس بعد أنباء عن أن السلطات التنظيمية الأمريكية تطلب المزيد من التأجيل لإعادة طائرات "737 ماكس" إلى الخدمة في ظل الحاجة لمزيد من التفتيش على سلامتها.



وذكرت الشركة الأمريكية في خطاب اطلعت عليه "رويترز" أن هذا التأجيل ربما يؤثر سلبيا على وتيرة إنتاجها حيث سيوقف إنتاج طائرات "737 ماكس" وتسليمها للعملاء.



وأظهر الخطاب الموجه إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية بأن "بوينج" لا تتوقع إلغاء طلبيات شراء "737 ماكس" نتيجة وقف تحليقها حتى الآن.

Advertisements



جاء هذا الخطاب بعد مطالبة هيئة الأوراق المالية "بوينج" بضرورة توضيح حالتها وأنشطتها المالية المرتبطة بطائرات "737 ماكس".



ولا يزال هذا الطراز متوقفا عن العمل منذ سقوط طائرة "737 ماكس" إثيوبية في مارس/آذار بعد أقل من ستة أشهر من سقوط طائرة أخرى في إندونيسيا مما أسفر الحادثين عن مصرع مئات الركاب.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 0.9% إلى 345.6 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الخميس عند 350.4 دولار وأقل سعر عند 345.5 دولار.