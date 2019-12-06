شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يُنهي التعاملات على ارتفاع طفيف بعد جلسة متذبذبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في ختام تعاملات يوم الخميس في ظل ترقب الأسواق للمزيد من التفاصيل حول المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين وذلك قبل تحول الأنظار نحو وزارة العمل في الولايات المتحدة.



وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للصحفيين اليوم عن أن المفاوضات التجارية مع الصين لا تزال تجاري على ما يرام.



ويتناقض ذلك مع تصريحاته السابقة هذا الأسبوع بأنه يفضل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بحوالي عشرة آلاف إلى 203 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي.



وتترقب الأسواق عن كثب صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة من وزارة العمل يوم الجمعة مع توقعات بإضافة الاقتصاد أكثر من 180 ألف وظيفة في الشهر الماضي.

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وفي سوق الخام، استقر "ويست تكساس" عند 58.43 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.12 دولار وأقل سعر عند 58.10 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.6% مغلقا عند 63.39 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 63.9 دولار وأقل سعر عند 62.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 27677 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27745 نقطة وأقل مستوى عند 27562 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 3117 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3119 نقطة وأقل مستوى عند 3103 نقاط.



وارتفع "ناسداك" ( بأربع نقاط) إلى 8570 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8588 نقطة وأقل مستوى عند 8542 نقطة.