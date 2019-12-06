شكرا لقرائتكم خبر عن «سامبا»: اكتمال تخصيص أسهم «أرامكو» والان نبدء بالتفاصيل

• تـخصيص حتى 1,500 سهم للفرد

• السعر النهائي للطرح 32 ريالاً للسهم

أعلنت شركة "سامبا" المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب، لشركة أرامكو السعودية، عن إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد، إذ أكملت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد، مساء يوم الخميس 1 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م.

وأوضحت "سامبا كابيتال"، أنه تم تحديد السعر النهائي عند 32 ريال سعودي للسهم الواحد وسيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1,500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.