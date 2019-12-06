شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تغلق على مكاسب متواضعة فى ظل انتظار اتفاق تجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم الأمريكية على مكاسب متواضعة الخميس مع انتظار المستثمرين أنباء ملموسة بشأن اتفاق تجارى مرتقب بين الولايات المتحدة والصين قبل الموعد المقرر لسريان جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات صينية فى 15 ديسمبر.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول فى بورصة وول ستريت مرتفعا 28.01 نقطة، أو 0.10%، إلى 27677.79 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 4.67 نقطة، أو 0.15%، ليغلق عند 3117.43 نقطة.

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وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 4.03 نقطة، أو 0.05%، الى 8570.70 نقطة.