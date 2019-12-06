شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يغلق بلا تغير يذكر على الرغم من خطة أوبك+ لزيادة تخفيضات الانتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف اليوم الخميس على الرغم من أن أوبك وحلفاءها يخططون لواحد من أعمق تخفيضات انتاج الخام هذا العقد لمنع وفرة فى المعروض.

والاتفاق سيطبق فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 فى حين كانت الاسواق تتوقع تمديدا حتى يونيو. وسيستثنى المكثفات من التخفيضات للمنتجين غير المنتمين لأوبك، مثل روسيا.

وأنهت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 39 سنتا، أو 0.6%، لتسجل عند التسوية 63.39 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط عند 58.43 دولار للبرميل بلا تغير عن مستوى التسوية السابق وبعد أن سجلت فى وقت سابق من الجلسة 59.12 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر سبتمبر.

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وأوصت لجنة وزارية من الأعضاء الرئيسيين فى منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين متحالفين مع المنظمة، في مقدمتهم روسيا، والذى يشكلون ما يعرف بأوبك+ بإضافة 500 ألف برميل يوميا الى تخفيضات انتاج النفط فى الربع الأول من 2020، حسبما قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك.

ووافقت أوبك+ على تخفيضات طوعية للإمدادات منذ 2017 للتصدى لطفرة فى انتاج الولايات المتحدة، التى أصبحت أكبر منتج للنفط فى العالم. وتخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا من المنتظر أن تنقضى فى مارس.

وخفض قدره 1.7 مليون برميل يوميا سيمثل 1.7% من المعروض العالمى. واجتمع وزراء أوبك فى فيينا اليوم الخميس، وسيجتمع وزراء أوبك+ غدا الجمعة للتصويت على الاتفاق.