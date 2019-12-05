شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تنخفض بفعل إشارات ضعف الطلب على الصادرات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تعاملات الخميس ببورصة شيكاغو متأثرة بوجود إشارات تلمح إلى ضعف الطلب على شراء السلعة الزراعية من الولايات المتحدة.



وصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 228 ألف طن، وهو أدنى مستوى على أساس أسبوعي منذ منتصف يونيو/حزيران، ودون توقعات المحللين بالأسواق.



ويتزامن مع ذلك ترقب الأسواق العالمية إشارات حول تطورات الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

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كانت مسؤولون من واشنطن وبكين قد أكدوا على استمرار الاتصالات بينهما من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى صياغة للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين البلدين.



يأتي ذلك رغم أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اعلن تفضيله تأجيل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في بلاده خلال نوفمبر/تشرين الثاني ععام 2020.



وتترقب الأسواق صدور تقرير وزارة االزراعة الأمريكية بشأن الطلب على السلع الزراعية يوم الثلاثاء المقبل.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو/أيار بنسبة 0.7% وأغلقت جلسة الخميس عند 5.28 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 5.33 دولار وأقل سعر عند 5.27 دولار.