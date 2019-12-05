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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تُنهي التعاملات على ارتفاع معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الخميس مع عودة الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل ترقب المزيد من التطورات بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وذكر مسؤولون بأن المفاوضين من كل من الصين والولايات المتحدة يواصلون الاتصالات المكثفة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم.
وذكرت وكالات أنباء بأن الببلدين تقتربان من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة مما خفف الضغوط عن المعادن، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.
ومن المنتظر الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن تقرير الوظائف في البلاد وحالة سوق العمل ومعدل البطالة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.9% إلى 17.059 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.075 دولار وأقل سعر عند 16.87 دولار.
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