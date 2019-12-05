شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يواصل الارتفاع أمام اليورو مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو خلال تعاملات الخميس مدعوما بالتفاؤل في الأوساط البريطانية بشأن فوز حزب المحافظين بأغلبية المقاعد البرلمانية في انتخابات الأسبوع القادم.



وسوف تنعقد الانتخابات العامة المبكرة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول وسط استطلاعات رأي تشير إلى تقدم المحافظين على حزب العمال.

Advertisements



ويعول الكثيرون على فوز المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بأغلبية المقاعد من أجل تأمين اتفاق الخروج من الاتحاد الأورروبي "بريكست" نهاية يناير/كانون الثاني القادم.



وربما يعني ذلك إزالة الضبابية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ استفتاء عام 2016 والذي أثر سلبيا على الاقتصاد والحالة السياسية والاجتماعية في البلاد وأسفر عن تعاقب الحكومات والانتخابات وما ترتب عن ذلك كله من تداعيات سلبية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.1852، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار عام 2017، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.1863 وأقل سعر عند 1.1821.