شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بفعل تراجع الدولار وأسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة التطورات التجارية بين واشنطن وبكين.



ووقعت أسواق الأسهم تحت وطأة الضغوط اليوم في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الملف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.



وأكد مسؤولون على أن الاتصالات بين واشنطن وبكين متواصلة من أجل تقريب وجهات النظر والعمل على الإسراع من الجهود الرامية إلى التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.

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وأعربت الصين عن رغبتها في خفض الرسوم الجمركية من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي قبل تفعيل قرار زيادة الرسوم منتصف الشهر الجاري.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% إلى 1483.10 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1485.7 دولار وأقل سعر عند 1478 دولارا.