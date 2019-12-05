شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض وسط ترقب لصدور تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليووم وسط متابعة للتطورات بشأن الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري.



ومن المنتظر الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن تقرير الوظائف وحالة سوق العمل ومعدل البطالة خلال نوفمبر/تشرين الثاني وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 181 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة عند 3.6%.

Advertisements



وذكرت مصادر صينية اليوم بأن مفاوضي بكين يحاولون خفض الرسوم الجمركية الأمريكية من أجل التمهيد للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة قبل منتصف الشهر الجاري.



ويخشى كثيرون من تفعيل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد واردات من سلع صينية بحلول الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول إذا لم يتم التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.