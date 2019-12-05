شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية كورية بشأن البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030.
وتأتي زيارة الوفد الكوري للمملكة في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين.
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