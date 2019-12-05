شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية كورية بشأن البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة السعودية الكورية 2030 ورئيس اللجنة السعودية المشتركة من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري، أمس، مع وزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية كيم هيون مي. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030. وتأتي زيارة الوفد الكوري للمملكة في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين.

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