بعد رشوة ضخمة دفعها الأحمر.. انتقالي عدن يغلق شركة mtn

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

قالت مصادر محلية في عدن ان مجموعة مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قامت صباح الخميس بإغلاق فرع شركة ام تي ان للهاتف المحمول بعدن جنوبي اليمن.

وذكرت المصادر ان الحزام الأمني المدعوم من الامارات داهم مقر الشركة خلال ساعات العمل وقام بإغلاقها بعد طرد الموظفين من مكاتبهم.. مشيرة الى أن اسباب الاغلاق لم تتضح حتى الان.

وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق عن قيام القيادي الإخواني حميد الأحمر بالتواصل مع قيادات بالمجلس الانتقالي الجنوبي من اجل نقل شركة سبأفون إلى عدن تهربا من الحكم القضائي الصادر على الشركة بتسديد الضرائب المتراكمة والبالغة 2 مليار و114 مليون ريال يمني

وأشارت المصادر إلى أن الأحمر نجح عبر شخصيات جنوبية في التواصل مع عدد من قيادات الانتقالي الجنوبي من أجل السماح بفتح مركز للشركة في عدن ، مؤكدة أن الاحمر قدم رشوة كبيرة لأعضاء الانتقالي الذين تواصل معهم بغية القضاء على منافسيه وجعل المحافظات الجنوبية لشركته الجديدة التي يعتزم تأسيسها في الجنوب.