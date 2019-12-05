شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف السياحية": لم نطلع بعد على حيثيات حكم إلغاء انتخابات الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد المصرى للغرف السياحية أنه لم يطلع بعد على حيثيات حكم إلغاء انتخابات الاتحاد، وأنه فور صدوره سيقوم المستشارون القانونيون للاتحاد بدراسته وتقديم الرأى القانونى بشأنه، الأمر الذى سيستند عليه القرار بشأنه، جاء ذلك تعليقا على ما نشر بشأن الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 520 لسنة 2018 بشأن إجراء انتخابات الغرف السياحية والاتحاد المصرى للغرف السياحية. وأشار الاتحاد – فى بيان صحفى اليوم الخميس - إلى أنه لا يعلق على الأحكام أو الموضوعات المتداولة فى القضاء ويكن كل الاحترام للقضاء المصرى الشامخ.وأكد أيضا أن المجلس الحالى منذ توليه المسؤولية فى فبراير 2019 لم يهدف و لم يتطلع سوى لتمثيل هذا القطاع الهام، وعرض رؤيته فى القضايا السياحية بما يحقق هدفه الأسمى، و هو ازدهار السياحة المصرية و تبوأ مصر مكانتها العادلة على خريطة السياحة العالمية.

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