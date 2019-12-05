شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. رئيس "أورنج" يشيد بـ"الخليج 365": أول جريدة تنفذ التحول الرقمى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس، ومن أهمها إشادة المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، باليوم السابع، لافتا إلى أنها تعد أول جريدة تنفذ التحول الرقمى بالصحافة فى مصر، ونموذج ناجح لأداء خدمة إخبارية على أعلى مستوى ووفقاً لأحدث التقنيات، مبديا إعجابه بصالة تحرير الجريدة، وآلية العمل داخلها، حتى أنه قد يطبق بعض تلك الأفكار فى فروع الشركة لخدمة العملاء، وكذلك تصريحات وزير الاتصالات حول تسهيل المدفوعات الإلكترونية فى أكثر من 150 قرية. رئيس "أورنج" يشيد بـ"الخليج 365": أول جريدة تنفذ التحول الرقمى فى مصر 446 مليار ريال إجمالى الطلبات فى اكتتاب أرامكو السعودية وزير الاتصالات: تسهيل المدفوعات الإلكترونية فى أكثر من 150 قرية البريد المصرى يفوز برئاسة رابطة رؤساء الهيئات البريدية الإفريقية لمدة عامين Advertisements وفد من جنوب أفصريقيا يبحث فرص الاستثمار مع جمعية رجال الأعمال وزير المالية: التيسيرات الضريبية تمنح الممولين فرصة جديدة لإنهاء المنازعات الضريبية المجتمعات العمرانية تُعفى المُخصص لهم أراضٍ زراعية بالمدن الجديدة من غرامات التأخير الإسكان: بدء تسليم 3138 قطعة أرض إسكان اجتماعى بمدينة السادات الأحد المقبل

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