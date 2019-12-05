شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 5 - 12 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 5-12-2019.

إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الهم.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تخسر 1.2 مليار جنيه

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات محلية وعربية، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.191 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 94.5 مليون ورقة مالية بقيمة 536.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.7 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.44% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.56%، والعرب على 8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.35%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 30.7 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 33.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 50 ألف جنيه، 69.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13622 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1968 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 16172 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5061 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1382 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند عند مستوى 482 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 74 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 5.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى بسعر إغلاق 9.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.81%

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- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 9.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.50%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.58%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 17 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.47%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر إغلاق 2.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.88%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 40 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.74%

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.14%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.79%