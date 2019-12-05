شكرا لقرائتكم خبر عن 446 مليار ريال إجمالى الطلبات فى اكتتاب أرامكو السعودية والان مع تفاصيل الخبر
وقال "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، أن إجمالي الطلبات في الاكتتاب بلغت 446 مليار ريال، أو ما يعادل 25.6 مليار دولار، حيث جاء التسعير النهائي لشركة لأرامكو عند 32 ريالا، بتغطية إجمالية بلغت 465% حيث انتهت فترة عملية بناء سجل الأوامر أمس .
يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى الخميس الماضي وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة حيث سيتم الإعلان عن بدء تداول أسهم أرامكو على موقع التداول الإلكتروني.
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