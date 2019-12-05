الاقتصاد

446 مليار ريال إجمالى الطلبات فى اكتتاب أرامكو السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن"سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب عملاق إنتاج النفط بالعالم شركة " أرامكو" ، عن النتائج النهائية  لاكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، والتي  بلغت497 مليارريال.

 

وقال "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، أن  إجمالي الطلبات في الاكتتاب بلغت  446 مليار ريال، أو ما يعادل  25.6 مليار دولار، حيث جاء التسعير النهائي لشركة لأرامكو عند 32 ريالا، بتغطية إجمالية بلغت 465% حيث انتهت فترة عملية بناء سجل الأوامر أمس .

 

يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى الخميس الماضي وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

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ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة حيث  سيتم الإعلان عن بدء تداول أسهم أرامكو على موقع التداول الإلكتروني.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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