شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أورنج" يشيد بـ"الخليج 365": أول جريدة تنفذ التحول الرقمى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، إن الخليج 365 هى أول جريدة تنفذ التحول الرقمى بالصحافة فى مصر، ونموذج ناجح لأداء خدمة إخبارية على أعلى مستوى ووفقاً لأحدث التقنيات، مبديا إعجابه بصالة تحرير الجريدة، وآلية العمل داخلها، حتى أنه قد يطبق بعض تلك الأفكار فى فروع الشركة لخدمة العملاء.

واتفق معه إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية-إى فاينانس، حول تطوير ”الخليج 365” أداء الصحافة المصرية، قائلا إن هذه هى ثانى زيارة له للجريدة، ولمس أن الجريدة تعمل وفقاً لنظام مؤسسى، حيث تتطور من أدائها باستمرار، كما تتوسع بصورة كبيرة لإطلاق إصدارات جديدة.

ونظم قسم الاقتصاد بجريدة الخليج 365، مساء أمس الأربعاء، ندوة -تنشر لاحقاً- لعدد من مسئولى شركتى "أورنج مصر"، و"تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية - آى فاينانس"، حول خطط التحول الرقمى فى مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات فى مجال التحول الرقمى، ودعم الشمول المالى وخطط الدولة فى مجال المدفوعات الإلكترونية.

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حضر الندوة، المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "أورنج مصر"، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية-آى فاينانس"، وهشام مهران، نائب رئيس شركة "أورنج مصر" لقطاع الشركات، وهالة عبد الودود، مدير قطاع العلاقات العامة والإعلام والمسئولية المجتمعية بشركة "أورنج مصر"، وعادل مبارك، مدير الاستراتيجيات بشركة "آى فاينانس"، ونورا أروخان، مديرة التسويق والعلاقات بشركة "آى فاينانس".

واستقبل الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة ”الخليج 365”، المشاركين بالندوة، واصطحبهم فى جولة داخل صالة التحرير، للتعرف على آلية العمل داخل المؤسسة، والتى نالت إشادة الزوار.