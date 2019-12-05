شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ليختبر مستوى 1.1105 ويستقر قربه، بانتظار تأكيد الاختراق لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.1180 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أننا سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1065 والثبات دونه.

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