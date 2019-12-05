شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يقلص مكاسبه مع متابعة اجتماع "أوبك" وحلفائها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع متابعة أحدث المستجدات في اجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين في العاصمة النمساوية "فيينا".



ولم يصدر بعد إعلان رسمي عن نتائج الاجتماع الدائر في "فيينا" اليوم ويستتمر حتى الغد بمشاركة منتجين مستقلين على رأسهم "روسيا".



وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن لجنة وزارية من "أوبك" وحلفائها المستقلين اوصت بضرورة زيادة حجم خفض إنتاج النفط.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 58.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 59.1 دولار وأقل سعر عند 58.1 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.6% إلى 63.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.9 دولار وأقل سعر عند 62.7 دولار.