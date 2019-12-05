شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعلن سعر الطرح النهائي عند 32 ريالاً والان نبدء بالتفاصيل

• حجم الطرح 3 مليارات سهمٍ بنسبة 1.5% من رأس المال

• يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال

• قيمة الطرح 96.0 مليار ريال

• تمثّل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد 33.3%

• أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة 66.7%

أعلنت شركة "أرامكو" عن انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 32 ريالا للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة أن حجم الطرح يبلغ (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) 3.000.000.000 سهمٍ (يُشار إليها مجتمعة بـ "أسهم الطرح")، تشكّل ما نسبته 1.5% من رأس مال الشركة.

وسجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغًا وقدره 397 مليار ريال أي ما يعادل 106 مليارات دولار أمريكي، ومع إضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465% من إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء).

وتبلغ قيمة الطرح 96.0 مليار ريال، 25.6 مليار دولار أمريكي (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء).

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وتمثّل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 33.3% من أسهم الطرح (أي ما يعادل 0.5% من رأس مال الشركة) بينما تمثّل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66.7% من أسهم الطرح (أي ما يعادل 1.0% من رأس مال الشركة (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء في كلتا الحالتين).

» مدير الاستقرار السعري

قام المساهم البائع بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء (ويُشار إليه فيما يلي بـ"خيار الشراء") من أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه مدير الاستقرار السعري شراء 450.000.000 سهمٍ إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثّل 15% من إجمالي حجم الطرح (ويُشار إليها فيما يلي بـ"أسهم التخصيص الإضافي") بسعر الطرح النهائي. وستكون ممارسة خيار الشراء متاحةً بشكلٍ كليٍّ أو جزئيٍّ بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية (تداول) وتنتهي في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا تقويميًا بعد ذلك.

وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكلٍ كاملٍ، سيكون حجم الطرح الكلي 3.450.000.000 سهمٍ بقيمة 110.4 مليار ريال سعودي / 29.4 مليار دولار أمريكي.

وتعمل شركة "لازارد فرير إس أي إس" وشركة "إم كلاين آند كومباني" وشركة "مويليس آند كومباني يو كيه إل إل بي" بصفتهم مستشارين خاصين للشركة.

» تواريخ الطرح الرئيسة

آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة 11/04/1441هـ (الموافق 8 ديسمبر 2019م)

تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمُكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 15/04/1441هـ (الموافق 12 ديسمبر 2019م)

التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).