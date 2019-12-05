شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح تعاملاتها على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة التعاملات على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي مع تنامي الآمال في إبرام اتفاق أولي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 86.27 نقطة، أو 0.31 بالمائة، إلى 27736.05 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 6.45 نقاط، أو 0.21 بالمائة، إلى 3119.21 نقطة.
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