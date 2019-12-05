شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي لـ «فيسبوك» : لا عملة مشفرة دون تنظيم والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس شركات مثل "فيسبوك" التي تعتزم إطلاق عملة مشفرة عالمية أن الاتحاد الأوروبي سوف يصر على إطار عمل تنظيمي ملائم قبل أي إطلاق هذه العملة.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك: "يجب ألا يبدأ أي ترتيب عالمي /لعملة مشفرة/ العمل.. حتى يتم تعريف التحديات والمخاطر القانونية والتنظيمية والإشرافية بشكل ملائم ومعالجتها أيضا".