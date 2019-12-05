برنامج تحفيزي للمنشآت الملتزمة بأنظمة العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج الصفوة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت الموطنة وذات الالتزام بأنظمة وتشريعات وقرارات الوزارة.
وتقدم الوزارة لعملاء برنامج الصفوة مجموعة من الخدمات عن طريق مديري العلاقة، حيث خصصت الوزارة لكل منشأة مدير علاقة، يقوم بالتعامل المباشر مع طلبات وخدمات المنشأة المصنفة ضمن عملاء الصفوة.
وأوضحت الوزارة أنها تصنف المنشآت ضمن عملاء الصفوة في حال التزامها بنسبة التوطين المحددة وبقائها في النطاق البلاتيني لمدة عام، ولم يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 موظفا سعوديا.
وأكد وكيل الوزارة للشؤون العمالية في الوزارة عبدالمجيد الرشودي أن برنامج الصفوة من شأنه أن يرفع التنافسية بين المنشآت الواقعة تحت إشراف الوزارة، مما ينعكس إيجابا على رفع نسب التوطين وحرص المنشآت على البقاء ضمن نطاق التصنيف المتميز أو الارتقاء لما هو أعلى منه مستوى.
برنامج الصفوة:
يضم مجموعة خدمات عن طريق مديري العلاقة، حيث خصصت وزارة العمل لكل منشأة مدير علاقة، للتعامل المباشر مع طلبات وخدمات منشأة عملاء الصفوة.
الهدف:
- تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص
- تحفيز المنشآت الموطنة
- تشجيع الالتزام بأنظمة وتشريعات وقرارات العمل
الشروط:
- في حال التزامها بنسبة التوطين المحددة
- بقاؤها في النطاق البلاتيني لمدة عام
- لا يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 موظفا
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