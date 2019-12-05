الرياض تشهد أول اجتماعات وكلاء وزراء مالية G20

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستضيف الرياض اليوم الاجتماع الأول لوكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، بمجموعة العشرين، ويستمر يومين، وهو ثاني اجتماع تستضيفه الرياض، بعد اجتماع «الشيربا»، ضمن 124 اجتماعا لمجموعة العشرين خلال رئاسة السعودية للمجموعة في 2020.

ويمثل اجتماع وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، فرصة للدول الرئيسة في النظام المالي الدولي لمناقشة القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسة والتنسيق لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد العالمي، ويعقد الاجتماع سنويا منذ عام 1999. ويشارك في الاجتماع وكلاء وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة) إضافة إلى الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، كوريا، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، كما يشارك وكيل وزير المالية في دولة رئاسة الاتحاد الأوروبي، ورئيس البنك المركزي الأوروبي (ECB)، ووكلاء وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في بعض البلدان المدعوة، وممثلو المنظمات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

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ويناقش عادة اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، البنية المالية الدولية، وإصلاح القطاع المالي، والضرائب الدولية، ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالاقتصاد العالمي ومستقبل العمل والاستثمار في البنية التحتية.

المشاركون:

وكلاء وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول العشرين وكيل وزير المالية في دولة رئاسة الاتحاد الأوروبي

رئيس البنك المركزي الأوروبي (ECB)

وكلاء وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في البلدان المدعوة

ممثلو المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

أبرز الملفات: