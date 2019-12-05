8 معايير للحصول على شهادة «مواءمة» بيئة العمل لذوي الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعد برنامج مواءمة أحد برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تستهدف تطوير بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون مساندة لهم بهدف تمكين إدماجهم في سوق العمل، وتجربة رائدة ونوعية تسعى لتحفيز المنشآت للاهتمام ببيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينعكس إيجابا على أداء المنشأة والعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشترط برنامج «مواءمة» ثمانية معايير يجب على المنشآت الالتزام بها للحصول على شهادة «مواءمة» التي تفيد بأن بيئة العمل في المنشأة مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم، ولا ينظر فقط إلى حالة المبنى وملاءمة الوصول إليه، وإنما ينظر إلى بيئة العمل بشكل أكثر شمولية لقياس مدى تفاعل المنشأة وتقدمها في عمل التحسينات اللازمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وذلك من خلال المعايير الثمانية التالية: الالتزام، والمعرفة، والتوظيف، وإدارة الموارد البشرية، والمنتجات والخدمات، والتواصل، والمرافق، وتقنية المعلومات والاتصالات.

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ويمكن للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الحصول على شهادة مواءمة بعد استيفاء متطلباتها من خلال زيارة الموقع الالكتروني للبرنامج عبر الرابط: www.mowaamah.sa من أجل استمرار احتساب معادلة (4:1) في نطاقات.

وتنقسم الشهادة إلى أربع فئات، هي الذهبية والفضية والبرونزية والمشارك، حيث تتطلب شهادة المشارك الحصول على نسبة 15% في التقييم كحد أدنى للحصول على الشهادة.

وتعد شهادة مواءمة أداة قياس الكترونية جرى تطويرها لوضع الأسس الصحيحة لمساعدة المنشآت لتصبح بيئاتها مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال التركيز على فهم نوعية الإعاقة والقيام بالتحسينات اللازمة بناء على المعايير الثمانية.