حملات تفتيشية لضبط المحلات التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حملات تفتيشية واسعة على مدن ومناطق المملكة، تهدف إلى ضبط المحلات التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية، خاصة نظامي حماية حقوق المؤلف وحماية العلامات التجارية.

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وكانت الهيئة حذرت في وقت سابق من التعامل مع أو الاتجار بأي منتج من شأنه انتهاك حقوق الملكية الفكرية، موضحة العقوبات النظامية الصادرة بحق من يثبت عليه أي من تلك المخالفات.

وتواصل الهيئة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات، إذ جرى خلال الحملة الميدانية الأخيرة ضبط عدد من المحلات التجارية في بعض مدن ومحافظات المملكة؛ إذ اتضح تعاملها مع أجهزة من شأنها انتهاك حقوق الملكية الفكرية التي يحظر الترويج لها أو استغلالها بأي شكل، وتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية لإنفاذ العقوبات المستحقة واللازمة للحد من انتشار مثل هذا النوع من الانتهاكات.

فيما أكدت الهيئة على أنه لا تهاون في تطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشأن، سعيا للإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية في المملكة.