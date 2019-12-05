أكاديمية القيادة تخرج 60 قياديا وقيادية من القطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، في مقره بالرياض أمس، بتخريج 60 قياديا وقيادية من القطاع الخاص، يمثلون أولى دفعات أكاديمية هدف للقيادة، بحضور النائب التنفيذي لمدير عام الصندوق عمر مليباري وعدد من قيادات ومنسوبي الصندوق والقطاع الخاص.

وقال مليباري»نبارك لكم اجتياز هذا البرنامج المميز الذي يؤهلكم لتولي المناصب القيادية في منشآت القطاع الخاص لتساهموا مع إخوانكم وأخواتكم من القيادات الوطنية في خدمة منشآتكم ونموها وتطورها وتميزها؛ وأن تكونوا داعمين لبرامج التوطين التي تعمل عليها الدولة لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية وتحفيزهم للاستقرار والتطور والإنتاج».

وأوضح مدير أكاديمية «هدف» للقيادة سعود العمير أن الرحلة بدأت في النصف الأول من سبتمبر بانطلاقة المرحلة الأولى للمجموعة الأولى من البرنامج بمشاركة 60 قائدا وقائدة يدفعهم شغف التعلم والأخذ بمنشأتهم ووطنهم إلى القمة من خلال قادة متمكنين وملهمين، مفيدا بأنه تم العمل على تصميم رحلة التطوير بمعايير عالمية جمعت بين التدريب المباشر في قاعات التعلم ولقاءات التعلم الافتراضية والأنشطة وبرامج المحاكاة، لتكون المحصلة مشاريع تطبيق تعالج بعض المشاكل والتحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص، إذ بلغ متوسط ساعات التعلم لمجموعات البرنامج 287 ساعة من التدريب والبحث وجمع وتحليل البيانات والاجتماعات واللقاءات مع المرشدين.وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميا.