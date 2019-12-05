القصبي خلال زيارته لنجران: صرف مستحقات المقاولين أولا بأول ووضع حلول نهائية للعوائق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، مع وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، تعزيز مساهمة المجتمع وفرص القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة، وفق رؤية المملكة 2030.

وتسلم الأمير جلوي بن عبدالعزيز تقريرا عن الرؤية العمرانية الشاملة لمدينة نجران، وحالة ازدهار المدينة، ضمن برنامج مستقبل المدن السعودية، المعد بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأكد الوزير أن توجهات القيادة واضحة بتوجيه وافر العناية والاهتمام والدعم، لكل ما له ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن الكريم، وتلبية احتياجاته، ومجاراة النمو الذي تشهده المملكة في المجالات الخدمية والاقتصادية وغيرها.

من جهة أخرى وجه الوزير القصبي خلال زيارته لنجران بصرف مستحقات المقاولين أولا بأول، حاثا على أهمية مضاعفة الجهود لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، واعدا بوضع حلول نهائية للعوائق التي تعانيها الأمانة والبلديات مع الجهات الأخرى فيما يتعلق بمشاريع البلديات وخدماتها، موجها بحصر الاحتياجات الطارئة للمنطقة لدعمها وتحقيقها في أقرب وقت ممكن.

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وأجرى القصبي زيارة تفقدية لفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران، للوقوف على سير العمل والاطلاع على ما يحتويه من تجهيزات وتقنيات فنية وكوادر بشرية.

والتقى بمدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار أمين عام مجلس الاستثمار بمنطقة نجران تركي آل سليمان، ومنسوبي الفرع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل على ما يحقق تطلعات القيادة في ازدهار قطاع الأعمال والعمل على حماية المستهلك لتوفير أعلى معايير الجودة والخدمة للمواطنين والمقيمين. وقام بزيارة للمشاريع الرائدة والناشئة والمتوسطة والصغيرة.

والتقى القصبي مع أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان ورؤساء البلديات التابعة لها، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، والوكلاء والمساعدين، كما تمت مناقشة عوائق الأعمال والخدمات البلدية بالمنطقة، واطلع على أهم المشاريع والخطط المستقبلية للأعوام القادمة.

كما التقى بأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران، حيث تمت مناقشة احتياجات المنطقة من المشاريع والخدمات البلدية والترفيهية.

وأجرى جولة تفقدية بحي الفيصلية بمدينة نجران اطلع خلالها على تفاصيل مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز ومراحل عمله، إضافة إلى نسب الإنجاز التي بلغت 94%، وذلك خلال زيارته التفقدية لمنطقة نجران.