الجمارك تدرب المنشآت التجارية المعتمدة على برنامج المشغل الاقتصادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت أكاديمية الجمارك السعودية دورة تدريبية للمنشآت المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تحت عنوان «تصنيف وتكويد السلع والبضائع»، بمقر الهيئة وبمشاركة ممثلين عن تلك المنشآت المعتمدة.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تعريف المنشآت المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بالنظام المنسق لتصنيف السلع والبضائع، والذي يعد أحد أهم أركان العمل الجمركي والمرجع الأساس لمعرفة القواعد العامة للسلع، حيث تهدف الجمارك السعودية من خلال هذه الدورة إلى تعزيز عملية التزام المنشآت بتقديم البيانات الصحيحة للجمارك قبل وصول الإرسالية، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أهداف البرنامج.

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وتتضمن محاور الدورة التدريبية التعريف بأهداف النظام المنسق وأقسامه وفصوله، والأدوات المستخدمة في التصنيف والتكويد للسلع، بالإضافة إلى شرح مفصل حول الملاحظات القانونية للنظام. كما ستشتمل الدورة التدريبية في يومها الأخير على تطبيق عملي لتقييم المتدربين.

برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد:

يعد أحد أهم البرامج التي أطلقتها الجمارك السعودية منذ إعلان استراتيجيتها الجديدة، حيث تسعى الجمارك من خلاله إلى تيسير حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وصولا إلى الغاية التي تسعى إليها الجمارك المتمثلة في أن تصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا.

ويتضمن هذا البرنامج منح الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية التي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة وتمتثل للمعايير المطلوبة، والذي بدوره سيعمل على تسريع عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة بين المملكة ودول العالم. وتشمل هذه المزايا المقدمة من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المزايا الإجرائية والمزايا المتعلقة بالمراقبة، بالإضافة إلى المزايا الإدارية والمالية، ومزايا الاعتراف المتبادل مع الدول الأخرى.