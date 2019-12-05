473 مليونا في حسابات مستفيدي «حافز»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أمس أكثر من 473 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 311 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن نوفمبر 2019.

وأوضحت إحصائية «هدف» أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 161.7 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 149.9 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر نوفمبر، تجاوز 5 آلاف مستفيد ومستفيدة منهم 3 آلاف إناث ونحو ألفين من الذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

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ودعما لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص «هدف» على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

برنامج حافز

(شهر نوفمبر 2019)

الإيداعات 473 مليون ريال

المستفيدون 311 ألف مواطن

يتوزعون إلى:

161,718 مستفيدا ومستفيدة من حافز البحث عن عمل

149,977 مستفيدا ومستفيدة من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل

الملتحقون بسوق العمل: