شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تسهيل المدفوعات الإلكترونية فى أكثر من 150 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر.

حضر مراسم التوقيع رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وقع على المذكرة الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.



مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج

وأشارت الدكتورة غادة والي إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة للمجتمع عبر خلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة للعمل للوصول الى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني لتمكينهم من العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفعالة هذا بجانب الاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع للعمل علي محارب البطالة والنهوض بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار.

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وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تمثل نموذجا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ مشيرا إلى أنها ستسهم في خلق فرص عمل وتسهيل المدفوعات الرقمية في أكثر من 150 قرية ونجع لتكون الخدمات الحكومية أقرب للمواطن بما يمثل خطوة جديدة على طريق بناء مصر الرقمية التي تتشارك جهات الدولة المختلفة في بنائها.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت مجالات التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لتقديم خدمات متميزة للمواطنين ومن أهمها الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة في كافة انحاء مصر لصرف المعاشات وتوزيع نفقات السيدات، بالإضافة إلى التعاون في مشروع تجديد وتحديث تطبيقات التأمينات الاجتماعية، وكذلك التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في تنفيذ مبادرة وظيفة تك بهدف خلق فرص عمل للشباب في وظائف عالية القيمة بعد الحصول على تدريب عال المستوى.

وخلال كلمته قدم الدكتور عمرو طلعت التهنئة للدكتورة غادة والي بمناسبة منصبها الجديد في الأمم المتحدة؛ مشيرا الى أنها ضربت مثلا رائعا لمهنية المرأة المصرية واحترافها واقتدارها.

وقد أوضح المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورانج مصر ان هذه الاتفاقية تعكس رؤية اورنج مصر وثقتها في السوق المصري ودعمها للمجتمع عبر المشاركة في المبادرات التي توفر فرص العمل للشباب والتوسع في خدمات اورنج وتتيح في الوقت نفسه تيسير حياة المواطنين من خلال زيارة منافذ الخدمات للجماهير ونشرها على أوسع نطاق.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الغرض من مذكرة التفاهم هو تحديد الأحكام والشروط والتي بناء عليها سوف يتم صياغة اتفاقية التعاون بين الشركة والبنك حيث انه بموجب هذا الاتفاق سيتم إنشاء منافذ لتوزيع منتجات وخدمات شركة اورانج بالإضافة الي خدمات البنك المختلفة للتسهيل علي عملائه وسوف يتم عمل تصميم موحد لهذه المنافذ، وبشعار موحد على مستوى الجمهورية بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري مشيرا ان الهدف من هذا التعاون هو إتاحة فرص عمل للشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، لتشغيل الشباب بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة، وتنفيذاً لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم الشباب .