البريد المصرى يفوز برئاسة رابطة رؤساء الهيئات البريدية الإفريقية لمدة عامين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز البريد المصرى برئاسة رابطة رؤساء الهيئات البريدية الإفريقية لمدة عامين، وذلك خلال فعاليات منتدي البريد الإفريقي والذي تختتم أعماله اليوم.

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، إن فوز البريد المصري برئاسة رابطة رؤساء الهيئات البريدية الافريقية يمثل تجسيداً واضحاً للدور الإقليمى والدولى الذى قام به البريد المصرى المتمثل فى المشاركات الفاعلة فى كافة اجتماعات الاتحادات البريدية ويأتى استكمالاً لسلسلة النجاحات التى حققها البريد المصرى خلال الفترة الماضية.

وأوضح عصام الصغير أن رابطة رؤساء الهيئات البريدية الافريقية هي الرابطة الأهم على الساحة الإفريقية، حيث إنها المسؤلة عن وضع خطط التنمية الإقليمية الإفريقية وتنسيق المواقف تجاه المقترحات التي تتعلق بمستقبل الخدمات البريدية في افريقيا، بالاضافة الى تحديد البرامج التدريبية التي تطلبها البلدان الافريقية وتتولي مع الاتحاد البريدي الافريقي الشامل مخاطبة المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي لتنظيم تلك البرامج وتمويلها بهدف رفع كفاءة العاملين بالادارات البريدية الافريقية كما تسعى البلدان الافريقية من خلاله إلي تعزيز التعاون البيني والفني المشترك ونقل الخبرات بهدف الوصول للتكامل الافريقي في كافة المجالات وبخاصة التجارة الالكترونية واللوجيستيات والخدمات المالية.

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