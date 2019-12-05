شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من جنوب أفريقيا يبحث فرص الاستثمار مع جمعية رجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وفدا من رجال أعمال ومستثمرين بجنوب أفريقيا برئاسة أدريان أدم، ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة بجنوب افريقيا لبحث فرص الاستثمار والتجارة ومجالات التعاون بين البلدين.

وضم الوفد 16 شركة من جنوب افريقيا تعمل فى مجالات متنوعة منها الصناعات الكيماوية والطاقة وتصنيع الحديد والصلبوالمعدات المتعلقة بالصناعات الغذائية والمناجم والتعدين ومعدات النفط والغاز والاستشارات الهندسية والطرق.

ترأس الاجتماع الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة افريقيا، واستعرض "الجبلي" فرص التجارة والاستثمار بين مصر وقارة أفريقيا، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة يوليان أهتمامًا كبيرًا بزيادة الصادرات وفتح مجالات أكبر للتعاون المصري الافريقي خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وشدد "الجبلي"، على أهمية تبادل الزيارات بين وفود رجال الأعمال في مصر ومختلف البلدان الافريقية من أجل التعرف على أمكانيات القارة وفرص التجارة والاستثمار بها وأهم مجالات التعاون المشترك، مشيراً إلي أن مصر حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع أفريقيا.

ولفت إلى انعقاد المؤتمر الاقتصادى الإفريقى مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة جميع الوزارات المصرية ووفود من مختلف القارة الافريقية، مشيرًا إلى اهتمام مصر باتفاقيات التجارة الحرة مع افريقيا وزالة كافة معوقات التجارة البينية فضلا عن الدور الذي تقوم به وزارة الاستثمار المصرية ومنح تسهيلات وحوافز للاستثمار الاجنبي التي أقرها قانون الاستثمار الجديد.

وأوضح الجبلى ، أن مشروع قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أبرز مناطق الاستثمار والتجارة الواعدة في مجالات مختلفة منها القطاع الصناعيوالمناطق اللوجيستية التي تعمل على تسهيل عمليات التجارة بجانب الاستثمار فى مجالات الطاقة والغاز والبترول والمعادن والخامات ومواد البناء، داعيا وفد جنوب أفريقيا لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على فرص ومجالات التعاون المشترك.

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وأكد الجبلى ، أن مصر تمتلك مقومات صناعية واستثمارية كبيرة وفرص نمو للشركات الأجنبية في مختلف المجالات ومن أبرزها مجال صناعة السيارات والاتوبيسات الكهربائية ومجالات الطاقة المختلفة ومجال المقاولات والبنية التحتية والطرق.

وأضاف الجبلى ، أن جمعية رجال الأعمال تعطي أولوية كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف القارة الافريقية بوجه خاص حيث قامت مؤخرًا بإنشاء لجنة افريقيا من أجل فتح قنوات اتصال مباشرة مع السفارات والمسئولين ورجال الأعمال بالقارة السمراء بما يتيح تبادل المعلومات عن الأسواق المستهدفة وفرص النمو في افريقيا.

وأشار إلى أن مصر بدأت مرحلة جديدة لدخول اسواق افريقيا واقامة شراكة قوية لتلبية احتياجات القارة من خلال بحث مجالات الاستثمار وتنمية التجارة البينية بإزالة كافة العوائق الجمركية وحوافز تصديرية هامة من خلال الاهتمام باتفاقيات التجارة مع افريقيا ومن أهمها اتفاقية التجارة القارة التي ستدخل حيز النفاذ فى 2020، بجانب اتفاقيات الكوميسا والساداك بما يسمح بنفاذ الصادرات المصرية إلى عدد كبير من أسواق القارة.

من جانبه أشاد رئيس الوفد الجنوب أفريقي بالعلاقات الثنائية بين مصر وجنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو بحث كيفية زيادة التبادل التجاري بين البلدين ومناقشة الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار، كما طالب بزيادة تبادل المعلومات في كافة المجالات ، حيث أكد أن وفد الأعمال المتواجد في حاليا يسعى بشكل أساسي إلى بحث فرص الإستثمار المشترك سواء في مصر أو جنوب أفريقيا.